Castellnou (Bombers) pide precaución en Sant Joan ante el crecimiento de la vegetación este año

Insta a no aparcar en zonas de hierba seca y no colapsar los caminos forestales

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) de Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha pedido precaución y "conciencia" en la verbena de Sant Joan del próximo lunes, ante el crecimiento de la vegetación producido tras las lluvias de primavera y que está en proceso de secado por las altas temperaturas de junio.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha añadido que ya han empezado a hacer muchos servicios en el entorno metropolitano de Barcelona por este tipo de actividad, y por eso se está desplegando una campaña de prevención.

Más allá de la verbena, ha recordado que en los desplazamientos a segundas residencias y movimientos en verano, se debe vigilar que no haya hierbas secas cerca de donde se hacen actividades, así como no aparcar los vehículos en zonas de vegetación, ya que el motor caliente podría generar incendios.

"Y, sobre todo: cuando nos movemos por el mundo forestal, procurar no colapsar los caminos", ha pedido.

APROBADO EN GESTIÓN FORESTAL

Al preguntársele por la nota que pondría a la gestión forestal este año en Catalunya, ha respondido que hace 5 años hubiera sido un suspenso pero ahora aprueba: "Vamos bien, Catalunya es un país que los últimos años ha tomado conciencia", aunque ha añadido que no se puede solucionar en un año un problema acumulado en décadas.

Ha dicho que tanto la administración como la ciudadanía deben ser conscientes del peligro de un bosque para la gestión de incendios, y ha advertido de que los bosques en Catalunya nacieron con un clima que no es el actual, y por eso se están adaptando los métodos.

GESTIONAR Y DIVERSIFICAR

Ante esta situación, Castellanou opta por gestionar y diversificar los bosques, dejarlos madurar, incrementar el pasto y permitir que el bosque haga un mosaico de estructuras diferentes.

"Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Los bomberos tenemos un límite de capacidad de extensión. O tenemos un paisaje preparado para que podamos apagar incendios o no los podremoa apagar", ha lamentado.