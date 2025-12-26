Castillejo (CUP) reprocha al Govern no hacer "nada" tras el desalojo del B9 y pide denunciar a Albiol

Archivo - La portavoz de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, interviene durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 18 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El presidente de la Generalitat, comparece hoy ante el pleno del Parlament para info - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha instado al Govern a denunciar al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, al no reubicar a las más de 400 personas desalojadas del antiguo instituto B9 como recogía la sentencia judicial que lo ordenaba, y ha criticado la inacción de la Generalitat: "No han hecho nada".

"La Generalitat, sabiendo que esto pasaría, no actuó y si tienes que actuar de oficio, actúas de oficio, y si tienes que denunciar a Albiol por lo que está cometiendo... Porque la orden judicial era clara, tenía 15 días para desalojar, pero con alternativas habitacionales", ha sostenido la dirigente 'cupaire' en una entrevista de Europa Press.

Castillejo también ha acusado a Albiol de irresponsable al "promover e ir incitando esta política de odio y esta política de rechazo" hacia los desalojados, al haber convocado el lunes un encuentro con vecinos coincidiendo en el tiempo y cerca de donde también se estaba celebrando una concentración del Sindicat d'Habitatge de Badalona bajo el lema 'Contra los ataques racistas, unidad de clase'.

Ha explicado que los abogados de los desalojados del B9 están "explorando vías" legales, al ser preguntada por si la CUP emprendería algún tipo de acción legal contra el incumplimiento de la sentencia que aseguran que está cometiendo Albiol.

La diputada anticapitalista ha señalado que el alcalde de Badalona debería de haber reabierto antes del desalojo el albergue municipal Can Bofí Vell, que estaba cerrado desde mayo del 2024, y ha lamentado que actualmente estas personas están viviendo literalmente debajo de un puente en condiciones "que no son dignas", pese a la solidaridad de vecinos que les están llevando agua, comida y tiendas de campaña.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Castillejo también ha asegurado que no les acaban de gustar las políticas de vivienda que está impulsando el Govern de Salvador Illa, a quien ha acusado de llenarse la boca con promesas de iniciativas en esta materia, pero considera que no es "lo suficientemente firme" con sus políticas.

"Creemos que construir no es la solución con la vivienda. Creo que hay muchos pisos que ya están vacíos, pisos que se deben reformar", ha sostenido la diputada 'cupaire', que ha defendido promover constructoras públicas desde la Generalitat para evitar la especulación de las empresas privadas.

Castillejo considera que ni el Govern del PSC ni sus socios están "dispuestos a enfrentarse a un determinado sector económico" e impulsar medidas como que la Generalitat se quede con los pisos de la Sareb o promover la compra de más viviendas por tanteo y retracto.

Sin embargo, no ha descartado volver a formar parte de algún pacto con el bloque de la investidura --Govern, ERC y Comuns-- como el que hicieron en abril y se aprobó la semana pasada en el pleno del Parlament para regular el alquiler de temporada y habitaciones: "Si el Govern nos lo compra, ¿cómo vamos a decir que no?".