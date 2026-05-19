Castillejo (CUP) ve "ínfimas" las cuestiones que formarán parte de la Bilateral Estado-Generalitat

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha calificado de "ínfimas" las cuestiones que se acordarán en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la Comisión Mixta de Transferencias, que se celebrarán este miércoles en Madrid.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes tras finalizar la reunión del Govern con los grupos --excepto PP, Vox y AC-- en el Parlament para explicarles los principales acuerdos que se prevén adoptar en las comisiones bilaterales.

"Si hace dos meses el IRPF lo podía parar todo, ¿cómo puede ser que con la situación actual que tenemos en el país, con los sindicatos cada día en la calle pidiendo dimisiones de consellers de parte de todos los partidos, se estén sacando adelante ahora los Presupuestos?", ha sostenido en referencia al acuerdo de ERC con el Govern.

En este sentido, ha insistido en que el pacto para las cuentas de 2026 responde a la agenda propia de presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha zanjado: "No quiere elecciones en este momento".

La bilateral estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por los consellers de Presidencia y Economía, Albert Dalmau y Alícia Romero por parte de la Generalitat, y se prevé aprobar la línea orbital ferroviaria, la sociedad de inversiones del Estado en Catalunya y la modificación de la participación de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros acuerdos.