La catalana identificada como contacto de hantavirus estará en obervación en el Clínic de Barcelona

Archivo - Entrada del Hospital Clínic de Barcelona - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director asistencial del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha anunciado que la ciudadana catalana identificada como contacto de una de las fallecidas por hantavirus se trasladará este sábado al Hospital Clínic, donde se mantendrá en observación en una habitación de aislamiento, aunque esta persona es "asintomática".

En declaraciones a los medios Castells ha explicado que se han establecido las medidas que marca el protocolo y que esta persona tiene la consideración de contacto y no de paciente, por lo que se le hará un análisis PCR tanto de sangre como de saliba para saber si tiene el virus, después de haber compartido vuelo con una de las personas fallecidas por esta enfermedad.

Si la prueba resulta negativa el protocolo contempla que al cabo de 7 días la prueba se vuelva a repetir, puesto que el periodo de incubación de este virus va de las 3 a las 6 semanas, un periodo de cuarentena que pasará en el hospital.

Castells ha detallado que esta persona estará en una habitación individual en régimen de aislamiento con personal, afirma, especialmente preparado para atender a personas en este tipo de situaciones y que irán equipados con equipos de protección individual.

Así, ha lanzando un mensaje de "tranquilidad", recalcando que se trata de un contacto y no un paciente y ha añadido que, en caso de resultar positiva la prueba PCR, se tomarán las medidas correspondientes.