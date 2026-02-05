Los catalanes suspenden Rodalies con un 4,2, según un estudio del CEO previo a la crisis ferroviaria

Varias personas en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Renfe informaba a primera hora que se suspendía el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona). E - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes suspenden el servicio de Rodalies con una nota de 4,2 sobre 10, según se desprende de la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada este jueves y realizada entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre de 2025, antes del accidente de la R4 en Gelida (Barcelona) y de la posterior crisis en el servicio ferroviario.

La encuesta 'Valoració del Govern i de les polítiques públiques 2025' se ha realizado a una muestra aleatoria de 3.242 personas mayores de 16 años residentes en Catalunya, con un nivel de confianza del 95%.

Así, la satisfacción con el transporte público de las personas usuarias traducida en notas del 1 al 10 es la siguiente: 7,6 los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC); 7,4 el Metro; 7,4 AVE, Avant y larga distancia; 6,9 autobuses urbanos; 6,6 autobuses interurbanos; 5,5 Regionales Renfe, y 4,2 Rodalies Renfe.

Por franjas de edad, las personas de entre 16 y 24 años y 25 y 34 años son las que peor valoran el servicio de Rodalies, con 3,4 y 3,8 respectivamente, y solo la franja de mayores de 64 aprueba el servicio con un 5,1.

Rodalies también suspende entre todos los simpatizantes de los diferentes partidos políticos, excepto los del PSC, que le otorgan una nota de 5,2, y los del PP, que aprueban el servicio con un 6,2.

Los usuarios de Rodalies simpatizantes de la CUP son los que menos nota le ponen (2,1), seguidos por los de Aliança Catalana (2,6), ERC (3,5), Junts (3,9), Vox (4,2) y Comuns (4,8).

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS APROBADOS

Mientras que Rodalies suspende, la satisfacción con otros servicios públicos es superior al 5: la educación concertada obtiene un 7,6; la educación pública un 6,8; los hospitales públicos un 6,8; los Mossos d'Esquadra un 6,7, y los trámites en línea de la Generalitat un 6,6.

Seguidos de los Centros de Atención Primaria con un 6,6; los servicios sociales con un 6,4; las oficinas de Administración de la Generalitat con un 6,3; el Servei Públic d'Ocupació (SOC) con un 6,3, y la administración de justicia con un 5,3.

RESPONSABILIDAD DE LA GENERALITAT

Preguntados por la responsabilidad en la gestión de los servicios públicos, el 55% de los encuestados responsabiliza del servicio de Rodalies a la Generalitat mientras que el 41% responsabiliza al Gobierno central.

En cuanto a otros servicios públicos, también la mayoría señala la responsabilidad de la Generalitat por encima de la del Gobierno en educación pública --59% frente a 37%-- y sanidad pública --54% frente a 43%--.

Por lo que respecta a la mejora de las carreteras y las autopistas, el 60% de los catalanes asegura que es el Gobierno central quien tiene la responsabilidad principal.