Catalonia Hotels logra 383 millones para financiar su plan estratégico

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BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalonia Hotels ha cerrado un acuerdo de financiación de 383 millones de euros con las entidades de su 'pool' financiero --BBVA, Santancer, CaixaBank y Banco Sabadell-- para financiar su plan estratégico, informa en un comunicado este viernes.

La empresa ha explicado que la operación alarga los plazos de la deuda actual, mejora las condiciones financieras e inyecta nueva liquidez, y que permite liberar "las garantías hipotecarias de un número importante de activos".

Está previsto que los recursos adicionales se destinarán a nuevas inversiones y al desarrollo de los dos principales proyectos estratégicos internacionales del grupo: los resorts de Zanzíbar (Tanzania) y Jamaica.

La empresa cerró 2025 con una facturación de 630 millones y un Ebitda de 189 millones, y prevé cerrae el actual ejercicio con un Ebitda de 200 millones.

El director corporativo, Félix Navas, ha explicado que la operación ha permitido completar "la ordenación" de la deuda y mejorar de forma sustancial las condiciones de la financiación, además de obtener nuevos recursos.