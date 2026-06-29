Catalunya abre las ayudas para limpiar las vías de las comarcas de montaña afectadas por la nieve

Archivo - La nieve cubre la carretera, a 7 de febrero de 2023, en Vic, Barcelona, Catalunya (España). - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat ha abierto este lunes la convocatoria de subvenciones para cubrir la limpieza de vías públicas afectadas por las nevadas en la temporada de invierno en las comarcas del Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès y Vall d'Aran (Lleida); Cerdanya, Ripollès y Garrotxa (Girona) y Berguedà (Barcelona).

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y busca ayudar a los municipios y consejos comarcales de las comarcas cubrir de manera retroactiva gastos como la retirada de nieve y hielo, la compra de productos anticongelantes o los gastos de personal y del carburante de las máquinas de limpieza, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Las administraciones cuentan con un periodo de un mes para presentar las solicitudes, por las que podrán recibir hasta un máximo de 7.500 euros por municipio.