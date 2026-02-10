Catalunya abre el plazo de prematriculación a las PAU de 2026 para alumnos de 2º de Bachillerato

Archivo - Estudiantes de Bachillerato antes de comenzar los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en la UPF de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha abierto el plazo de prematriculación a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, que son el 9, 10 y 11 de junio, para el alumnado que está cursando 2º de Bachillerato.

Según informa este martes en un comunicado, es un trámite obligatorio para formalizar "más adelante" la matrícula definitiva que se hará en mayo, y el plazo de prematrícula finaliza el 17 de febrero y se hace a través del Portal d'Accés a la Universitat.

También se ha abierto la matrícula de la Prueba de Aptitud Personal (PAP), que será el 11 de abril, para la admisión a los grados en Educación Infantil y Primaria.

El plazo para apuntarse finaliza también el 17 de febrero y el alumnado de Bachillerato que quiera cursar estos estudios deberá hacer la prematrícula de las PAU y la matrícula de las PAP conjuntamente.

Los estudiantes de Bachillerato de años anteriores, los de ciclo formativo de grado superior o los que tienen superada o realizan las PAU para mayores de 25 o 45 años o acceden por la vía de admisión de mayores de 40 años, y quieren cursar los grados en Educación, "deben hacer igualmente la matrícula de las PAP dentro del mismo plazo".