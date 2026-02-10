Catalunya acelera la activación de suelo de actividad industrial

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado acelerar el diseño y ejecución de la Estrategia de activación de suelos de actividad económica para proveer el suelo necesario para la expansión de la actividad industrial y logística, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El objetivo es que "Catalunya retenga y amplíe su liderazgo de base industrial" con nuevas áreas de actividad económica con parcelas de grandes dimensiones en zonas bien conectadas con infraestructuras de transporte.

Además, "se podrían reducir o desclasificar" aquellos sectores que no se han llegado a desarrollar y que no responden a la demanda y necesidades actuales del suelo.

Actualmente, Catalunya cuenta con 1.480 sectores que suman más de 14.000 hectáreas de suelo industrial sin desarrollar, y se ha detectado la necesidad de parcelas de gran formato "que no se pueden habilitar en cualquier suelo ya cualificado".

La Estrategia tendrá 4 ejes: crear una comisión de coordinación interdepartamental, analizar el territorio con datos objetivos de demanda, adecuar la regulación vigente y detectar demandas de suelo industrial en Catalunya y facilitar su implantación.