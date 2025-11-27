Catalunya acoge la proclamación de Ioannis Liapakis (Creta) como European Young Chef 2025

Ioannis Liapakis (Creta), proclamado como European Young Chef 2025 - GENERALITAT

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) ha acogido desde el lunes la celebración de la novena edición del European Young Chef Award, que ha proclamado a Ioannis Liapakis, representante de Creta, como European Young Chef 2025.

La entrega de premios se ha hecho este jueves en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona, en un acto presidido por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, con la directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà, y la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera.

Liapakis ha ganado el premio con un plato que, bajo el nombre de 'Everinthos', ha logrado la unanimidad del jurado internacional presidido por el chef catalán Xavier Pellicer.

La competición ha reunido nueve jóvenes cocineros de regiones galardonadas y candidatas a Región Europea de la Gastronomía: Pija Freser (Eslovenia): Joana Gonçalves (Coimbra); Joan Taltavull Juaneda (Menorca); Gabriele Somma (Sicília); Ànakin Rivera Vázquez (Catalunya); Ioannis Liapakis (Creta); Nigel Frank Tabone (Gozo); Ivan Barcot (Dalmacia Central) y Bogdan-Andrei Lovin (Banat).

El segundo premio ha sido para Pija Freser con el plato 'United Kingdom of Pohorje Pisker', "una reinterpretación vibrante y fiel" de un estofado tradicional, y el tercer premio ha sido para Joan Taltavull Juaneda con 'Arròs de la Terra', que celebra el trigo candeal.