Catalunya activa la alerta del Procicat por calor intensa y mantiene la prealerta por incendios

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles por la mañana la alerta del Procicat por calor intensa y por calor nocturna y ha mantenido la prealerta del Infocat por el elevado riesgo de incendio forestal.

En un comunicado, los servicios de emergencia catalanes explican que, basándose en las previsiones del Servei Metereològic de Catalunya (SMC), la principal afectación para este miércoles se sitúa en las comarcas del tercio sur, Ponent, Catalunya Central, el litoral y el prelitoral sur y central.

De esta manera, la temperatura máxima puede subir ligeramente, haciendo que los termómetros del Pla de Lleida y de las Terres de l'Ebre (Tarragona) lleguen hasta los 40 grados, si bien este jueves el episodio quedará restringido al litoral sur y central.

Respecto al peligro de incendio, la prealerta afecta especialmente a la comarcas del Prioriat y la Ribera d'Ebre (Tarragona), donde es muy alto y significativamente extenso, además de en las Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent y algunos sectores de la Catalunya Central, en menor medida.

Protecció Civil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a protegerse del calor hidratándose muy a menudo y utilizando espacios climatizados, además de extremar las precauciones en cualquier medio natural para evitar incendios.