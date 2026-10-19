Catalunya afronta 18 horas de "aguaceros intensos" con posibles crecidas de ríos y rieras

Archivo - El jefe del Área de Predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya afrontará 18 horas de "posibles aguaceros intensos" que afectarán sobre todo la zona del litoral y del prelitoral y que evolucionarán de sur a norte, lo que podría comportar la crecida importante y súbita de rieras y de cabeceras de ríos como el Llobregat, el Ter o el Muga.

Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa en la Conselleria de Interior el responsable del área de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, y el subdirector general de Programas en Protecció Civil, Sergio Delgado.

Segalà ha señalado que se han activado 3 avisos de situación meteorológica de peligro: uno por intensidad de lluvia de más de 40 milímetros en 30 minutos, otro por más de 60 litros por metro cuadrado en 3 horas y, el tercero, por acumulación de lluvia de más de 100 litros por metro cuadrado en el litoral y prelitoral, pero también en zonas del interior y hasta el Pirineo y Prepirineo central y oriental.

Por su parte, Delgado ha alertado de que, localmente, en algunos puntos del litoral y prelitoral, especialmente entre Tarragona y Girona, se podría producir una crecida "importante y súbita" de alguna riera o río menor, lo que podría comportar situaciones de riesgo.

El otro foco importante de alerta se sitúa en las cabeceras de los ríos de todo el el ámbito del Pirineo Central y Oriental, donde también puede registrarse una crecida de los caudales.

En estos casos, ha avanzado que desde Protecció Civil se alertará a la población a través de sistemas Es-Alert con la máxima anticipación posible.

RIESGO RELEVANTE PERO NO EXTREMO

Este nuevo episodio de lluvias, que localmente en el litoral y prelitoral podrían tener un carácter "torrencial", ha obligado a Protecció Civil a mantener el plan Inuncat en fase de alerta.

Delgado ha señalado que, por el momento, la situación es "de riesgo importante, pero no extrema", por lo no se han adoptado medidas restrictivas, aunque no se descarta dependiendo de cómo evolucione este fenómeno de lluvias.

En cualquier caso, ha dicho que el escenario no tiene "nada que ver" con lo sucedido en las últimas horas en la Comunitat Valenciana ni con el episodio de lluvias de hace 15 días en Catalunya, aunque ha subrayado que eso no quiere decir que no exista un riesgo.

No obstante, ha pedido a la ciudadanía que, en momentos de lluvia intensa, evite la movilidad, sobre todo por vías secundarias, y que "nunca" se intente cruzar una riera o cualquier zona por la que el agua circule con fuerza.

"Aunque tenga solo un palmo de profundidad, tiene fuerza suficiente para tumbarnos, para arrastrarnos y llevarnos hasta un río y, posteriormente, incluso llegar hasta el mar y perder la vida", ha alertado.

CONTEXTO METEOROLÓGICO

Segalà ha precisado que aunque en el otoño en Catalunya siempre ha habido aguaceros, no se ven con esta "frecuencia e intensidad" todos los años.

En este sentido, ha dicho que el contexto meteorológico es el mismo en toda la cuenca mediterránea debido a varios factores, entre ellos a la temperatura del mar, que todavía está por encima de lo que correspondería para esta época del año.