Catalunya aprueba un programa de 3 años para reforzar el control y vigilancia de la PPA

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola por la PPA - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado la creación de un programa temporal de tres años para reforzar las actuaciones de vigilancia, control y erradicación de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya y hacer frente a las consecuencias del brote.

La necesidad de mantener este refuerzo "responde a que el virus de la PPA puede persistir en el medio ambiente durante este período, especialmente en cadáveres de jabalíes y en productos que se derivan", explica la Generalitat en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu este martes.

Añaden que la dinámica de transmisión de la enfermedad entre la fauna silvestre hace necesario mantener las actuaciones de vigilancia y control a medio plazo.

Para dar respuesta a estas necesidades, el programa contempla la incorporación de 17 profesionales: diez veterinarios, dos ambientólogos y cinco personas de perfiles de gestión y administración, y la selección del personal se realizará mediante el portal ATRI, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia.

El programa permitirá reforzar tareas como el control de las explotaciones ganaderas, la vigilancia epidemiológica y las actuaciones sobre las poblaciones de jabalí, con el objetivo de proteger al sector porcino catalán y evitar que la enfermedad se propague más allá de las zonas restringidas.

Tendrá una duración máxima de tres años, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2029, y se financiará con cargo al fondo de contingencia.