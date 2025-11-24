Catalunya atiende 12.112 mujeres y sus hijos este 2025 en los SIE en violencias machistas

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Intervención Especializada (SIE) en violencias machistas han atendido a un total de 12.112 mujeres y sus hijos este 2025, ha informado la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat este lunes en un comunicado, en vísperas del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según los datos del departamento, de enero a septiembre de 2025 los SIE en violencias machistas han atendido a 10.175 mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos de las mujeres atendidas en los servicios; y añade que en todo el año 2024 se atendió a 11.365 mujeres.

El total de personas atendidas por ámbito territorial (mujeres, adolescentes e hijos) es de 5.636 en Barcelona; 1.865 en Girona; 1.615 en el Penedès; 1.165 en Lleida; 839 en la Catalunya central; 494 en Terres de l'Ebre; 291 en el Alt Pirineu i Aran; y 207 en el Camp de Tarragona.

Ha habido 38.478 sesiones individuales realizadas por los diferentes perfiles profesionales de los SIE, de las que 31.269 son mujeres, 1.554 son adolescentes y 5.655 son hijos de las mujeres atendidas.

EVA MENOR

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, asegura que estas cifras "muestran que la violencia machista continúa siendo una emergencia social", y cree que la obligación del Govern es garantizar que ninguna mujer se sienta sola y que la respuesta pública sea cada vez más rápida, especializada y accesible en todo el territorio.

Además, ha puesto en valor que el modelo catalán se basa en el trabajo en red que pone a las mujeres en el centro y que apuesta por la equidad territorial: "Queremos trabajar con los ayuntamientos y desde el territorio para llegar a todas partes y garantizar que el código postal no determine la atención que recibe una mujer que vive violencia machista".

OTROS SERVICIOS

Un total de 577 personas --de las que 307 son mujeres y 270 hijos-- han sido atendidas en los servicios de alojamiento especializado de enero a septiembre de 2025.

Con datos hasta septiembre, los servicios de acogida y recuperación de las familias en situación de violencia machista han atendido a 95 mujeres y 81 hijos; los de acogida sustitutoria del hogar han atendido a 201 mujeres y 170 hijos; y el Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències (SAAU) han atendido a 11 mujeres y 19 hijos.

Por otro lado, los servicios técnicos de punto de encuentro --cuya función es normalizar el ejercicio de los derechos de relación y comunicación de los menores con sus progenitores en situaciones de conflictividad-- han atendido 1.073 casos de enero a septiembre de 2025 y 1.376 niños en el mismo periodo.

CAMPAÑA DEL 25N

El departamento ha defendido el lema de la campaña del 25N de este año, 'Si sembla violència masclista, és violència masclista', con la que quiere dejar claro que "no se tolerará ninguna forma de violencia machista" y hace un llamamiento a la ciudadanía para que reconozca estas situaciones y actúe ante ellas.

Asimismo, ha recordado que cualquier persona que sufra o sea testigo de una situación de violencia machista puede contactar con el teléfono gratuito y confidencial 900 900 120 o con el 112 en casos de emergencia.