Catalunya atrasa al jueves la vacunación de DNC por problema logístico y detecta un tercer caso

Las autoridades aseguran que los viales llegarán el jueves, pero no pueden precisar cuando

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha atrasado al jueves el inicio de la vacunación de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) por "un problema en la logística del transporte" y ha confirmado un tercer contagio en una explotación de vacas de Catalunya.

En un comunicado, ha explicado que estaba previsto empezar la vacunación este mismo miércoles porque los viales estaban ya en la cadena de transporte, procedentes de Francia, pero que una incidencia logística ha impedido que esto pueda ser así.

"Las autoridades competentes han asegurado que la entrega de vacunas se hará durante el día de mañana", ha señalado la Generalitat, que lamentado que no es posible precisar en que momento del día de mañana se hará efectiva la entrega.

Una vez recibidas, dos equipos trabajarán de manera simultánea: el primero actuará en los primeros 20 kilómetros desde el punto de contagio y el segundo en el resto granjas que están dentro del radio de 50 kilómetros de las dos explotaciones afectadas del Alt Empordà (Girona).

En total, se vacunará a más 90.000 animales, entre vacas lecheras y dedicadas a la producción de carne, de 700 granjas: "Todo el mundo a trabajar día y noche para intentar vacunar lo más rápido posible", ha dicho el titular del departamento, Òscar Ordeig, este mediodía en declaraciones a la prensa, cuando ha asegurado que tienen todo el personal preparado.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA

Por otro lado, este mismo miércoles el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado un tercer caso de DNC en una explotación de ganado, y la Generalitat ya se ha desplazado a la explotación para comunicarlo a los agricultores afectados y ofrecerles acompañamiento.

Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la productividad de los animales, pero que no supone ningún peligro para las personas --ni por contacto ni por consumo de productos--, ni para otros animales, salvo los búfalos.