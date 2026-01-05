Catalunya aumenta un 18% las horas de apoyo a alumnos con necesidades educativas desde este enero

La nueva licitación implica una inversión anual que crece un 32,7% - EDUCACIÓ

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha aumentado un 18% desde este enero las horas de monitorización de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales de los centros públicos, a través de un nuevo contrato en vigor hasta finales del curso 2026-2027.

Supone un aumento "relevante" de las horas contratadas y de la dotación económica de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, y tiene una inversión total de 62,62 millones de euros, informa el departamento este lunes en un comunicado.

Estos recursos se reparten entre lo que queda de curso 2025-2026 (23,77 millones) y la totalidad del curso 2026-2027 (38,86 millones): esta última cifra, si se compara con el presupuesto del servicio desde el curso 2024-2025, supone un aumento del 32,7% de la inversión por curso, y el contrato prevé la posibilidad de prórrogas.

La nueva licitación prevé más horas durante el segundo y el tercer trimestre del curso (60.570 horas semanales), ya que "las necesidades de apoyo son más altas de enero a junio, debido a la matrícula viva, las nuevas valoraciones que puedan hacer los Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), el apoyo a salidas y colonias", entre otras.

Por tanto, este contrato entra en vigor este enero con 64.447 horas semanales, que suponen un 17,83% más respecto a las 54.697 horas semanales que tiene el sistema desde el curso 2024-2025.

Las horas de monitorización de apoyo se reparten entre los servicios territoriales y los centros según un criterio objetivo, basado en las puntuaciones de los informes de los EAP.