Catalunya aumentará de 1,5 a 15 millones anuales las ayudas para franjas cortafuegos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una rueda de prensa de balance del curso político, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aumentará de 1,5 millones de euros anuales a 15 millones las ayudas a los ayuntamientos para la ejecución de franjas forestales de protección ante los incendios en la convocatoria que abrirá la Generalitat este mes de agosto.

En una rueda de prensa este viernes para hacer balance del curso político, ha asegurado que la anticipación es la mejor política contra los incendios, y que por ello esta nueva convocatoria tiene "una ambición muy superior a la del año pasado".

Ha dicho que la convocatoria dará más margen a los entes locales para preparar las solicitudes y la documentación técnica ampliando los plazos de ejecución para "actuaciones de más envergadura" y proyectos más complejos, ambiciosos y más rápidos.

PLAN ALFA

Illa ha llamado a la prudencia y responsabilidad ciudadana por el alto nivel de peligro por incendios forestales, recordando que 108 municipios se encuentran en el nivel extremo de peligro, según el Pla Alfa.

También ha trasladado su solidaridad con los afectados por los incendios forestales que han afectado a Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana: "Muchos de sus ciudadanos pasan por momentos difíciles, como también los hemos sufrido aquí en Catalunya".