Catalunya baja su plan por nieve a prealerta pero mantiene la alerta por viento

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve de final de año - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha bajado a nivel de prealerta su plan Neucat por nieve pero mantiene la alerta del plan Ventcat por viento, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

Sigue la previsión de nevadas desde este domingo por la noche en el Pirineo occidental y central, hasta el lunes a mediodía.

En general ya no hay afectaciones en las carreteras por la nieve y lluvia del sábado, aunque la C-28 sigue cortada en el Port de la Bonaigua por riesgo de aludes.

Se prevén vientos de hasta 72 kilómetros por hora hasta este lunes a mediodía en "gran parte" de Catalunya.

El teléfono de emergencias 112 recibió, desde el inicio del episodio hasta las 18.00 de este domingo, 1.260 llamadas relacionadas con el temporal de nieve y lluvia, pero "en las últimas horas prácticamente no se han registrado comunicaciones por este episodio".

Los Bombers de la Generalitat no han hecho intervenciones destacables este domingo por las nevadas.