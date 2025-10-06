Catalunya "bate récord" de empresas y superficie en la feria Anuga 2025 de Colonia

Archivo - Catalunya bate su récord de empresas y superficie en Anuga 2025, según el Govern - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya "bate récord" de empresas y superficie en la feria de alimentación y bebidas Anuga 2025, celebrada en Colonia (Alemania), donde el Espai Catalunya acoge 43 empresas y más de 650 m2 contratados, aunque el evento cuenta con más de 90 compañías expositoras catalanas, la mitad bajo el paraguas de la Generalitat.

Así lo asegura el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este lunes, que mediante Prodeca, la empresa pública que promueve los productos agroalimentarios catalanes, estrena este año un pabellón propio en el Hall 6.1, dedicado a la carne fresca, y consolida su presencia en los sectores de los embutidos, multiproductos y gourmet.

La delegación catalana también cuenta con la asistencia de la secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, acompañada de la directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà.

Allí, Perpiñà ha asegurado que este año "se confirma la apuesta del sector agroalimentario catalán por la internacionalización y la diversificación", y ha puesto en valor que Anuga permite, textualmente, proyectar la calidad, innovación y cultura alimentaria catalana ante distribuidores y prescriptores de todo el mundo.

Por su parte, Massot ha afirmado que el trabajo conjunto entre empresas e instituciones "permite no solo abrir nuevos mercados, sino también posicionar a Catalunya como referente europeo en calidad, sostenibilidad e innovación agroalimentaria".