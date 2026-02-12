Catalunya celebrará un Día Mundial de la Poesía "descentralizado" con actos en 9 localidades

Cartel del Día Mundial de la Poesía - CULTURA

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya celebrará el Día Mundial de la Poesía 2026, del 15 al 25 de marzo, con un formato "descentralizado" que ofrecerá 9 actividades centrales en 9 localidades catalanas, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Proclamado por la Unesco en 1999, el Día Mundial de la Poesía --el 21 de marzo-- se celebra en Catalunya desde 2008 bajo el impulso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco.

En esta edición se pasa del acto central único de años anteriores a "un festival de país", coorganizado por la ILC y los Servicios Territoriales de Cultura, con 9 actividades centrales en Tremp, Lleida, Santa Margarida de Montbui, El Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Solsona, Barcelona y Girona.

Las propuestas combinan poesía con música, artes escénicas, artes visuales, danza y arte urbano, y cuentan tanto con creadores profesionales como con la participación de entidades, colectivos y centros educativos locales.

El Día Mundial de la Poesía 2026 "amplía el foco" y se dedicará a tres figuras literarias conmemoradas y homenajeadas este año: Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover, a partir de tres grandes temas presentes en sus obras: el amor, la muerte y la espiritualidad.

Este año el poema escogido ha sido 'Foc d'ocell', de Blai Bonet, y se elaborará un dossier didáctico para que los centros educativos puedan trabajarlo; y la artista elegida para ilustrar el poema de esta edición es Shada Safadi.