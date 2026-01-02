Catalunya cierra 2025 con 136.108 matriculaciones de turismos (+11,9%), según Fecavem

Archivo - Tres coches expuestos - FECAVEM - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha cerrado 2025 con 136.108 matriculaciones de turismos, un incremento del 11,9% respecto al año anterior, muy superior a la previsión inicial del +2% y a pesar de la ligera caída en diciembre (-0,8% interanual), según ha informado la patronal catalana de la automoción (Fecavem) en un comunicado este viernes.

Los vehículos comerciales crecieron un 12,3% en Catalunya, hasta 18.854 unidades, y las matriculaciones de vehículos de dos ruedas aumentaron un 6,2%, con 56.489 unidades.

A nivel estatal, las matriculaciones de turismos encadenan incrementos desde 2023, hasta alcanzar en el año 2025 un total de 1.148.228 unidades (+12,9%), un volumen que se acerca mucho a los niveles de 2019, cuando se registraron 1.258.260 unidades.

De cara a 2026, Fecavem y la federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto) prevén que el mercado español alcance alrededor de 1,3 millones de matriculaciones de turismos, impulsado por los planes Auto+ y España Auto 2030.

Se trata de dos mecanismos orientados al rejuvenecimiento del parque móvil y al impulso de los vehículos electrificados, si bien ambas entidades advierten de que la evolución dependerá del contexto geopolítico y de la estabilidad regulatoria.