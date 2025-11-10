Catalunya controla el precio de 10.000 productos para detectar fraudes en ofertas del Black Friday

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Consum (ACC) y la Direcció General de Comerç, ha iniciado una nueva campaña para controlar el precio de 10.000 productos para detectar posibles engaños en las ofertas del Black Friday.

Según ha informado este lunes en un comunicado, la Generalitat está realizando actuaciones inspectoras sobre 155 empresas de sectores como la electrónica, la moda o los complementos del hogar, que son los ámbitos que tradicionalmente concentran la mayor parte de los descuentos en estas fechas.

La monitorización de los precios ha empezado dos meses antes de la cita, que este año será el 28 de noviembre, para detectar incrementos previos de los precios para simular descuentos posteriormente o la falta de información clara sobre el precio original y los porcentajes de rebaja.

En esta campaña se ha intensificado el control a empresas que ya fueron objeto de inspección y presentaban incumplimientos en años anteriores, con el fin de endurecer las sanciones en caso de reincidencia.

CONSELL DE GREMIS

En otro comunicado, el Consell de Gremis ha anunciado un acuerdo con la ACC para crear un canal digital donde los comercios podrán presentar reclamaciones y quejas por posibles fraudes que detecten.

Este acuerdo nace de la voluntad de "garantizar una competencia justa y transparente" y permitirá al sector hacer un seguimiento de los casos detectados con la ACC.

45 EXPEDIENTES EN 2024

Las prácticas comerciales que vulneren los derechos de los consumidores pueden implicar multas de hasta 100.000 euros, mientras que las que contravengan la normativa de Comercio pueden recibir sanciones de hasta 20.000 euros.

Se trata de unas multas que la Generalitat endureció el año pasado después de detectar irregularidades en el 77% de los comercios analizados durante el pasado Black Friday.

Como resultado de las inspecciones de 2024, Empresa y Trabajo ha abierto un total de 45 expedientes sancionadores a empresas que presentaban incumplimientos de la normativa.