Catalunya crea una comisión de expertos para impulsar un Pacte Nacional per la Cultura

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado crear una comisión de expertos y ha aprobado un programa temporal para impulsar un Pacte Nacional per la Cultura, informa tras el Consell Executiu de este martes.

El Govern busca con el Pacte un "acuerdo estratégico de país" para desplegar unas políticas culturales coherentes, sostenidas y compartidas y establecer un consenso amplio entre administraciones, sector y sociedad civil para orientar la acción pública a medio y largo plazo.

El Pacte quiere convertirse en una "herramienta fundamental" para garantizar la equidad territorial y social en el ejercicio de los derechos culturales, señala la Generalitat.

EL TRABAJO DE LA COMISIÓN

La comisión de expertos, que integrarán personalidades de reconocida trayectoria y competencia en la cultura, estará formada por un máximo de 12 personas, con paridad, y establecerá las bases de la acción cultural de las administraciones públicas catalanas.

Esta comisión analizará y formulará una diagnosis del sistema cultural catalana, identificará los objetivos estratégicos, propondrá un marco claro de concertación de proyectos entre las administraciones públicas y el sector y formulará propuestas relativas a los mecanismos de coordinación y financiación del sistema cultural.

El Govern ha aprobado también un programa temporal para el impulso de este Pacte, con una duración máxima de tres años para impulsar y coordinar el proceso de elaboración del mismo mediante apoyo técnico especializado, estructuración del proceso participativo y generación de conocimiento estratégico.

FOMENTO DE LA LECTURA

Además se ha acordado la creación de un programa temporal para reforzar la coordinación y el impulso de las medidas interdepartamentales de fomento de la lectura, con el objetivo de monitorizar y auditar la ejecución de las medidas que prevé el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.

El programa, adscrito a la Conselleria de Cultura, tendrá una duración de tres años y se desarrollará en colaboración con la Institució de les Lletres Catalanes, que coordina el plan.