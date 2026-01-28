Catalunya cuenta con 790 exportadores regulares a la India, donde alcanza ventas de 624,8 millones

Archivo - Fachada de la sede de Acció. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya suma un total de 790 empresas que exportan de forma regular a la India, tras haber alcanzado un volumen de ventas de 624,8 millones de euros durante el ejercicio 2024, un incremento del 7,2% respecto al año anterior, según los últimos datos de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.

Estas cifras cobran especial relevancia tras la reciente ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) e India, que prevé la eliminación o reducción de aranceles en el 96,6% de las exportaciones comunitarias, lo que supondrá un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para los exportadores europeos.

La UE espera "doblar" sus exportaciones a India una vez esté en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, en el que los aranceles a los automóviles comunitarios se recortará de un 110% a un 10%; mientras que se reducirá a un arancel cero las ventas de maquinaria (hasta un 44% ahora), de químicos (22%) y farmacéuticos (11%).

EXPORTACIONES

El flujo exportador catalán hacia el país asiático se concentra principalmente en los sectores de maquinaria (13,7%), productos químicos orgánicos (13,1%) y plásticos (12,3%), beneficiado por el recorte de aranceles que prevé el acuerdo comercial.

En términos comparativos, Catalunya tiene un papel protagonista en el comercio exterior estatal con este destino, concentrando el 30% del total de las exportaciones de España a la India.

No obstante, el país asiático sigue teniendo un peso discreto en la balanza catalana, representando el 0,6% del total de sus ventas al exterior.

IMPORTACIONES

Pese al crecimiento de las ventas, el mayor volumen de intercambio se mantiene en el apartado de las importaciones.

Las compras de Catalunya a la India representan el 2% del total de sus adquisiciones internacionales y suponen el 37,2% de todas las importaciones que realiza España desde dicho país.

Según Acció, las importaciones procedentes de la India se situaron en 2.240,2 millones de euros en 2024, lo que supone un descenso del 7% respecto al ejercicio previo, con un peso importante de los químicos orgánicos (20,1%), combustibles (19,8%) y piezas de vestir (13,1%).