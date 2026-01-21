Catalunya declara un día de luto por el maquinista de la R4 y el fallecido en Palau-sator (Girona)

Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han puesto las banderas a media asta por las víctimas de los accidentes ocurridos ayer 20 de enero, a - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha declarado este miércoles un día de luto en Catalunya por el fallecimiento de un maquinista en la R4 en Gelida (Barcelona), por el desprendimiento de un muro durante el temporal, y por el hombre arrastrado por un río en Palau-sator (Girona).

Según consta en el decreto, se guardará el día de luto el próximo viernes, 23 de enero, tras el periodo de luto por el accidente ferroviario en Córdoba, que finaliza el jueves.

Hasta entonces, se suspenderán las celebraciones oficiales, las banderas ondearán a media hasta en los edificios y dependencias de la Generalitat y del resto de corporaciones públicas de Catalunya.