Catalunya defiende en Nueva York que las regiones tengan financiación para objetivos climáticos

Jordi Terrades y Sonsoles Letang intervienen en la Semana del Clima

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Terrades, ha defendido este miércoles en la Universidad de Nueva York que las regiones tengan acceso a financiación para cumplir los objetivos climáticos fijados en el ámbito internacional.

Ha destacado "el compromiso del Govern para que la financiación de la transición ecológica llegue a todos los niveles" de la sociedad, bajo los principios de reparto equitativo e inclusión social, informa la Conselleria en un comunicado.

"El éxito de la transición depende de que los compromisos globales se traduzcan en acciones concretas en el ámbito regional y local", ha añadido Tarrades durante la sesión 'Financiando la transición: Herramientas innovadoras para la acción climática subnacional', en el marco de la Semana del Clima.

En la sesión, la directora general de Cambio Climático de la Generalitat, Sonsoles Letang, ha presentado mecanismos que las regiones y las ciudades pueden usar para financiar acciones de mitigación, adaptación y resiliencia, y se ha tomado como referencia el Fons Climàtic de Catalunya.

También se ha remarcado la importancia de una gobernanza transparente y de una toma de decisiones participativa, así como el papel clave de las finanzas innovadoras para fomentar la cooperación entre regiones, especialmente en el área mediterránea y en el marco de las principales redes internacionales.