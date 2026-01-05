Catalunya desactiva la alerta por nevadas, pero prevé temperaturas "extremadamente bajas"

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes la alerta Neucat por nevadas en Catalunya, después de que el episodio más intenso de nieve ya haya finalizado, pero ha señalado que prevé temperaturas "extremadamente bajas" los próximos días.

Ha indicado que se pueden producir "fuertes heladas" en el interior y más suaves en el litoral, provocando que la nieve que ha caído este lunes se convierta en placas de hielo en muchos municipios y ha llamado a extremar las precauciones en la conducción, informa el cuerpo en un comunicado.

Por otra parte, ha mantenido activada la alerta Ventcat por la previsión de rachas de viento "muy fuertes" en el Empordà, con golpes superiores a los 108 km/h, y que los episodios se extenderán al Pirineo y el Prepirineo donde puede haber rachas superiores a los 90 km/h.