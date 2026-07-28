Catalunya destina 3 millones al proyecto Som Ruralitat en micropueblos del Fons de Transició Nuclear

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat destinará 3 millones de euros en un período de 3 años a la financiación del proyecto Som Ruralitat, impulsado por la cooperativa Fites Terres de l'Ebre en colaboración con la cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, para generar oportunidades en los micropueblos del territorio del Fons de Transició Nuclear.

La iniciativa contempla la transformación de las cooperativas agrarias en infraestructuras comunitarias capaces de liderar el desarrollo económico local, reforzar la cohesión social y favorecer la sostenibilidad territorial, informa el Govern tras el Consell Executiu de este martes.

Se estructura en tres líneas: diagnóstico compartido y definición conjunta de ejes estratégicos de acción, combatir la despoblación y mantener/recuperar el mosaico agroforestal y prevención y resiliencia territorial frente de los grandes incendios forestal a través del silvopasto.

La financiación de esta subvención corre a cargo del Fons de Transició Nuclear (FTN), que se nutre de un impuesto medioambiental propio de Catalunya creado en 2020, y tiene como finalidad acompañar a las zonas afectadas por la desnuclearización en la transición energética justa y el desarrollo socioeconómico.

El proyecto Som Ruralitat da respuesta a las vulnerabilidades estructurales que comparten los 51 micropueblos situados en el ámbito del FTN, que representan al 53% de los municipios beneficiarios.