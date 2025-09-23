Catalunya destinará 23,5 millones de euros a impulsar el Plan de Impulso del Deporte Femenino

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado el despliegue del Plan de Impulso del Deporte Femenino en Catalunya (Piefc) 2024-2030, que cuenta con un presupuesto de 23,5 millones de euros y tiene por objetivo "acelerar el logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la actividad física y el deporte".

En el marco del plan se llevarán a cabo actuaciones transversales en 6 ámbitos distintos que permitan modifican "las formas de gobernanza y la cultura masculinizada" de las organizaciones deportivas, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La Conselleria de Deportes, en el marco del eje de actuación Esport 360, coordinará y ejecutará el Plan con la colaboración de la Conselleria de Igualdad y Feminismo, así como del resto de agentes del sistema deportivo.

El Plan prevé 21 medidas y 70 actuaciones, de entre las cuales se priorizarán 24, y que incluyen la edición de guías para elaborar planes de impulso del deporte femenino, campañas de visibilización en medios de comunicación y redes, programas de becas y bonificaciones y subvenciones a los equipos femeninos, entre otros.

Como principales retos del proyecto, el Govern identifica impulsar la transformación de la gobernanza, incrementar la participación femenina en los cargos de liderazgo, fomentar la visibilidad de las mujeres deportistas, prevenir las violencias machistas en el ámbito deportivo, aumentar la práctica físicodeportiva entre niñas y mujeres y mejorar las condiciones de las deportistas de tecnificación y rendimiento.