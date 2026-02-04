Catalunya diagnosticó 43.633 nuevos casos de tumores malignos durante 2025

Archivo - Un sanitario en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya diagnosticó durante 2025 un total de 43.633 nuevos casos de tumores malignos, de los que 19.151 fueron en mujeres y 24.482 en hombres, según los últimos datos epidemiológicos del cáncer que ha dado a conocer la Conselleria de Salud de la Generalitat con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

Según informa el departamento en un comunicado de este miércoles, el cáncer "continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en Catalunya", y durante el mismo año se produjeron 17.696 defunciones por cáncer, 10.259 en hombres y 7.437 en mujeres.

La supervivencia relativa de los pacientes de cáncer a los 5 años del diagnóstico es del 54,2% en los hombres y el 66,2% en las mujeres; y en la mayoría de tumores --especialmente en los diagnosticados de manera precoz-- la supervivencia condicional a los 10 años supera el 80%, "poniendo de manifiesto los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en los últimos años".

Los tumores más frecuentes en Catalunya continúan siendo el de próstata, colorrectal y de pulmón en los hombres, y el cáncer de mama, colorrectal y de pulmón en las mujeres, concentrando cerca del 60% del total de casos diagnosticados.

CÁNCER DE PULMÓN, EL DE MAYOR MORTALIDAD

Además, el cáncer de pulmón se mantiene como el tumor con más mortalidad tanto en hombres como en mujeres, lo que "refuerza la importancia de disponer de nuevas herramientas diagnósticas como la biopsia líquida".

En este contexto, la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas dentro del sistema público de salud, como la biopsia líquida, integrada en el Programa de Oncología de Precisión, forma parte de la estrategia del departamento para "mejorar la atención oncológica, avanzar hacia una medicina más personalizada y garantizar la equidad territorial en el acceso a la innovación".

PROGRAMA DE ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

El Programa de oncología de precisión de Catalunya, impulsado por el Servei Català de la Salut (CatSalut), se puso en marcha el julio de 2021 para "garantizar el acceso equitativo de los pacientes oncológicos a pruebas moleculares y mejorar el diagnóstico y el abordaje del cáncer dentro del sistema público de salud".

Desde su implantación, el programa ha realizado más de 51.800 determinaciones moleculares, mayoritariamente a partir de muestras de tejido tumoral, incluyendo más de 20.300 estudios en tumores sólidos.

Se basa en un modelo en red, con centros de referencia especializados en toda Catalunya según el tipo de tumor --sólido, hematológico, pediátrico o hereditario-- y cada centro, y este modelo permite derivar las muestras obtenidas en los hospitales de origen a los centros de referencia, "evitando desplazamientos innecesarios de los pacientes".