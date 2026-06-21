Catalunya empieza el verano con las cuencas internas al 94%, por encima del 70% del año pasado

Imagen de archivo - El pantano de Sau - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalunya empieza este domingo el verano con unas reservas de agua de los embalses de las cuencas internas al 94% de su capacidad, cuando el año pasado estaban en torno al 70% por estas fechas, lo que supone un aumento de 24 puntos porcentuales, es decir, un 34% más de reservas que al inicio del verano de 2025.

Se trata de datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 638,7 hectómetros cúbicos, cuando hace un año tenían unos 517.

El embalse de Darnius Boadella está al 88,9% de su capacidad (73,50% el año pasado por estas fechas); el de Sau, al 91,5% (frente al 64,7%); Susqueda, al 97,4% (frente al 89,1%); La Baells, al 94,1% (frente al 97,1%) y La Llosa del Cavall, al 99% (frente al 78,7%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 94,3% (el año pasado por estas fechas estaba al 91%); Foix, al 73,3% (frente al 94,1%); Siurana, al 77,2% (26% el año pasado) y Riudecanyes, al 93,1% (frente al 61,1%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están actualmente al 95,2% de su capacidad, cuando el año pasado estaban al 82,7%, aumentando 12,5 puntos, es decir, un 15,1% más de reservas que al inicio del verano de 2025.

EVOLUCIÓN

Las cifras actuales de los embalses de las cuencas internas de Catalunya son un poco inferiores en comparación con los datos del inicio del mes, cuando las cuencas internas estaban al 94,9% de capacidad, con 643,9 hectómetros cúbicos; y los del Ter-Llobregat estaban al 95,7% --con 568,9 hectómetros cúbicos--.

Las reservas se han ido manteniendo a lo largo de los meses de la primavera, ya que a 1 de marzo las cuencas internas estaban al 93,1% de capacidad --con 631,821 hectómetros cúbicos-- y los embalses del Ter-Llobregat al 94,1% --con 559,1 hectómetros cúbicos--.

Los datos de la ACA muestran que las reservas de los embalses de las cuencas internas han ido en aumento a lo largo de los meses, ya que a 1 de enero estaban al 84,5% de su capacidad --573,3 hectómetros cúbicos--, y el sistema Ter-Llobregat al 86,4% --513,5 hectómetros cúbicos--.