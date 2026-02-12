Catalunya enviará otro mensaje Es-Alert con el levantamiento de restricciones de movilidad

Varias motos volcadas por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat tiene previsto enviar otro mensaje Es-Alert en todo Catalunya sobre las 15.30 horas de este jueves en el que se informará sobre el levantamiento de restricciones de movilidad, si bien la suspensión de la actividad educativa, deportiva y universitaria seguirá vigente durante todo el día.

Lo ha anunciado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, tras la tercera reunión del Comité de Emergencias (CECAT) de este jueves, que ha servido para actualizar la resolución aprobada por el Departamento con un conjunto de medidas restrictivas, que estará activa hasta las 20.00 horas.

Por ello, el Departamento ya no pide a la población que evite los desplazamientos, pero sí que lo hagan con "toda la precaución posible", y también se mantiene la recomendación de teletrabajo hasta que finalice dicha resolución.

