Catalunya y Estonia se alían para avanzar en la transformación digital de servicios públicos

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en su encuentro con la ministra estonia de Justicia y Asuntos Digitales Liisa-ly Pakosta - DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya y Estonia han acordado establecer una alianza para avanzar en la transformación digital de servicios públicos, en el marco del viaje institucional al país báltico del conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que se ha reunido con la ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, Liisa-Ly Pakosta.

Dalmau viajó a Estonia este domingo acompañado por la delegada del Govern en los Países Nórdicos y Países Bálticos, Montserrat Riba, y el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, en un viaje que durará hasta este martes para compartir experiencias sobre gobernanza digital, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

El objetivo de la visita es fortalecer los vínculos institucionales en materia de transformación digital y modernización administrativa, con un país que, según el Departament, destaca por su apuesta por una administración ágil, proactiva y centrada en las personas.

En este sentido, Dalmau se ha reunido este lunes con Pakosta, con la que ha acordado tejer una alianza entre gobiernos para impulsar un marco de cooperación a largo plazo.

Dalmau ha asegurado que "hay que aprender de los mejores, y hoy Estonia es un referente europeo en digitalización de servicios públicos, porque los ha concebido de origen con una visión plenamente digital".

Por su parte, Pakosta ha destacado que Catalunya y Estonia tienen "experiencias similares en la esfera digital y el mismo objetivo de ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible" por lo que, ha dicho, este es el camino perfecto para cooperar.

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN

Catalunya y Estonia impulsarán el intercambio de conocimientos técnicos y jurídicos, así como el análisis de servicios públicos proactivos en funcionamiento en Estonia, que servirán de referencia para la estrategia catalana.

Asimismo, ambas administraciones reforzarán la colaboración entre la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y su homóloga en Estonia y trabajarán conjuntamente en el posicionamiento ante la Comisión Europea en relación con la futura identidad digital europea.

ENCUENTRO CON INSTITUCIONES

También se han hecho visitas y reuniones de trabajo con agencias e instituciones del ámbito de la transformación digital como la e-Governance Academy, un centro que asesora a diferentes gobiernos en transformación digital y ciberseguridad; la Information System Authority (RIA), agencia pública encargada de desarrollar servicios como la autenticación electrónica y el e-Estonia Briefing Centre, un espacio dedicado a la difusión del modelo digital estonio.

Además, la delegación catalana se reunirá este martes con el director de digitalización del Ayuntamiento de Tallin (Estonia), Martin Männil, para explorar posibles colaboraciones en el ámbito de las ciudades inteligentes.

Este lunes también han mantenido un encuentro con representantes de la Embajada de España en Tallin, con quienes han compartido impresiones sobre la cooperación institucional y el papel de Estonia como modelo digital europeo.