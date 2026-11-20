Cartel de la jornada 'Porta'm al teatre' - ADETCA

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya celebra este domingo la primera edición de 'Porta'm al teatre', una jornada que sitúa durante todo el día el teatro familiar en el centro de las carteleras teatrales, en la que participarán 55 teatros de 33 municipios con 64 espectáculos.

Impulsada por la Comisión familiar de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), es una de las medidas del Plan de impulso de teatro de Catalunya 2023-2026 y cuenta con la colaboración de la Associació de Teatres per a Tots els Públics, la Fundació La Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya y 3Cat.

Los 64 espectáculos de 54 compañías abarcan 8 disciplinas escénicas diferentes: circo y 'clown', magia, música, danza, teatro de texto, teatro de objetos y marionetas, teatro musical y teatro visual.

La fecha de celebración de 'Porta'm al teatre' se ha escogido en proximidad al 20 de noviembre, Día Universal de los Derechos de la Infancia, para poner de relieve que el acceso a la cultura es también un derecho de los niños.

La jornada nace con la voluntad de movilizar al máximo número de teatros, equipamientos culturales, compañías e instituciones para reivindicar el teatro familiar como una disciplina artística esencial en el desarrollo cultural, social y educativo de los niños y jóvenes, y aspira a convertirse en una cita anual de referencia.

Además de la programación de espectáculos familiares, la jornada contará con las actividades 'Fem de crítics', donde se recogerá las opiniones de los niños asistentes a los espectáculos, y la lectura de un manifiesto reivindicativo antes de cada función, entre otras.