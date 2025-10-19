Catalunya estrena un teléfono para que entes locales gestionen incidencias de telecomunicaciones

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat pondrá en marcha este lunes un teléfono exclusivo dirigido a ayuntamientos y otros entes locales para gestionar incidencias masivas de telecomunicaciones.

Este nuevo canal de atención telefónica pretende mejorar la comunicación y coordinación entre estos actores y las operadoras de telecomunicaciones, informa el Departament de la Presidencia en un comunicado este domingo.

El servicio estará operativo cada día entre las 7 y las 24 horas y permitirá registrar y actualizar incidencias y obtener información clara sobre su estado y resolución.

Está formado por un único teléfono centralizado y de uso exclusivo para los alcaldes y alcaldesas, que conecta con los servicios de atención prioritaria que han habilitado las operadoras privadas.

Cada ayuntamiento podrá registrar tres interlocutores para hacer uso del canal, con acceso directo a la información de las operadoras.

TELCOCAT

Esta iniciativa forma parte del protocolo TelcoCat, una alianza entre la Generalitat, el mundo local y las operadoras privadas, que busca garantizar una conectividad robusta, equitativa y eficiente.

Además, el protocolo promueve la colaboración públicoprivada y se han sumado una veintena de operadoras y entidades.

Por otra parte, el Govern continúa trabajando en la implantación de la fibra óptica en Catalunya y en 2025 se prevé superar los 8.000 quilómetros de red pública y llegar a 739 municipios.