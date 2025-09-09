Catalunya evaluará la gestión del riesgo de inundación de campings

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el nuevo decreto que regulará los mecanismos para evaluar la viabilidad de la gestión del riesgo de inundación de campings en Catalunya, y contará con asesoramiento de un equipo de expertos independientes, así como representantes del sector y administraciones locales.

Se constituirán tres órganos que llevarán a cabo los procedimientos de evaluación (Comisión Técnica), resolverán estos procedimientos (Comisión de Govern) y contarán con el asesoramiento de expertos (Consell Assessor i de Participació), informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu.

El primer órgano elaborará los procedimientos de comprobación de la viabilidad de la gestión del riesgo, y contarán con informes preceptivos de agencias como Protecció Civil y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), así como del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

El segundo estará integrado por los consellers de la Presidencia (que lo presidirá); de Interior y Seguridad Pública; de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y de Empresa y Trabajo.

Y el tercer órgano se encargará de plantear criterios y soluciones generales para la mejora de condiciones de seguridad de las instalaciones de los campings, así como para estudiar criterios de gestión de riesgo, medidas de predicción y prevención y otras similares.

3 NUEVOS RADARES

Por otro lado, tal y como anunció este lunes la consellera de Interior, Núria Parlon, se instalarán tres nuevos radares que se ubicarán a lo largo de 2026 en zonas del Pirineo para mejorar la capacidad predictiva de precipitaciones de lluvia y nieve y que, junto a los cuatro ya existentes, se mejorará la cobertura meteorológica un 90%.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, apuntó que estos dispositivos son más pequeños y precisos en zonas con un relieve "controvertido", y por ello se ha decidido instalar en La Peülla, el Pic de l'Orri (Lleida) y en Tossa d'Alp (Girona).