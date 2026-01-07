Catalunya y Gales (Reino Unido) acuerdan colaborar en innovación, renovables y lengua

La primera ministra de Gales, Eluned Morgan, firma el acuerdo de colaboración junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La reunión se produce para firmar un acuerdo de colaboración entre G - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Ene.

La Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Gales (Reino Unido) han acordado colaborar en ámbitos como la innovación --especialmente en IA y semiconductores--, las energías renovables, la promoción de la lengua, el ámbito empresarial y el papel de las regiones en el actual contexto internacional cambiante.

Así se recoge en el acuerdo de colaboración que han firmado este miércoles en el Palau de la Generalitat el presidente del Govern, Salvador Illa, y la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, tras reunirse con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Illa ha destacado que la firma de este memorándum envía un mensaje de que el diálogo debe prevalecer sobre la fuerza, que se debe cooperar antes que confrontar y "generar prosperidad compartida y no acumulación insolidaria de riqueza".

Ha explicado que este pacto lleva aparejado un plan de trabajo y acciones concretas para reforzar la colaboración "ante este mundo tan cambiante", y también ha celebrado que a partir del 2027 se recuperará el programa Erasmus entre estudiantes de Reino Unido y la UE.

LUCHA EN LA GUERRA CIVIL

Por su parte, Morgan ha subrayado que los lazos con Catalunya son muy importantes desde la Guerra Civil española, ya que enviaron a personas a luchar contra el bando nacional.

También ha recordado que ella viajó a Catalunya hace 29 años como miembro del Parlamento Europeo, cuando Gales aún no tenía un Parlamento, para "aprender" de la experiencia parlamentaria catalana.

La primera ministra galesa ha reivindicado este acuerdo como una "respuesta práctica a los retos" que tienen ambos territorios, y ha afirmado que servirá para construir oportunidades económicas.

"El mundo está cambiando, está cambiando cada minuto, y nosotros estamos afrontando muchos retos comunes. ¿Por qué no aprendemos los unos de los otros?", ha propuesto Morgan, que ha apostado por seguir desarrollando este vínculo con Catalunya.