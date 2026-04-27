Catalunya impulsa un programa para que los CAP receten actividad física

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat comenzará a desplegar este mayo el Programa de Prescripción Deportiva, que integrará la prescripción con receta de ejercicio físico como práctica habitual en los circuitos de atención primaria y permitirá que los CAP, mediante una receta impresa, deriven pacientes a los equipamientos deportivos.

Lo ha anunciado el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, en una rueda de prensa de este lunes en la que ha defendido una visión "integral" de la salud, donde el deporte y la actividad física sean una herramienta preventiva clave.

"La prescripción deportiva es un instrumento muy potente que favorece la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, y que pone en valor la tarea de los profesionales del deporte, que aseguran para cada persona el programa de ejercicio físico supervisado que mejor se adapta a su perfil", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, ha asegurado que con el programa, la actividad física deja de ser únicamente un mensaje general y "pasa a formar parte de la atención a la persona, integrada dentro del sistema sanitario".

ASESORAMIENTO DEPORTIVO INDIVIDUAL

Los educadores de los equipamientos deportivos, o el Consell Esportiu correspondiente, asesorarán a los pacientes para que sigan el programa de ejercicio físico supervisado más adecuado a sus características individuales.

Además, la herramienta de prescripción deportiva se incorpora "por primera vez" a la ECAP, el programa de historial clínico informatizado que usan los profesionales de la atención primara para gestionar los datos clínicos.

El Govern quiere alinearse con los objetivos globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mejorar la salud mediante la actividad física y reforzar el papel del deporte "como elemento clave de salud pública", a la vez que reduce el gasto sanitario y la medicalización.

50 EQUIPOS DE 80 MUNICIPIOS

En una primera fase, el programa contará con cerca de 50 equipos de atención primaria de 80 municipios catalanes, después de que el Govern realizase un mapa de los recursos comunitarios de actividad física en Catalunya.

Se contactó con 947 municipios, de los cuales aportaron datos 341, y se identificaron 390 programas con un total de 864 actividades, la mitad de las cuales orientadas a adultos, lo que según la Conselleria de Deportes muestra "un modelo inclusivo y adaptado a todas las etapas de la vida".