Catalunya impulsa una red digital para atender a niños con enfermedades minoritarias complejas

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha impulsado una red tecnológica que permitirá intercambiar "de manera ágil y segura" información clínica entre 30 centros hospitalarios de España para atender a niños con enfermedades minoritarias complejas y evitarles desplazamientos.

La coordinación general de las TIC de la Conselleria de Salud de la Generalitat, a través de la dirección de Salud Digital del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), trabaja en el desarrollo y despliegue del nodo catalán de la red digital UNICAS, informa el departamento en un comunicado este jueves.

El objetivo es "garantizar una atención especializada, continua y equitativa a los niños" con estas enfermedades, independientemente de cual sea su ubicación geográfica, y se enmarca en el Plan de Atención Digital Personalizada del Sistema Nacional de Salud.

El nodo catalán tendrá dos canales: UNICAS 360, para profesionales sanitarios, que proporcionará una visión integrada y colaborativa del caso clínico; y el canal UNICAS, para pacientes y familias, para consultar el estado clínico y gestionar citas, entre otros.

El proyecto se inicia con cuatro grupos de enfermedades pediátricas: enfermedades mitocondriales, trastornos neuromusculares, encefalopatías epilépticas y trastornos sindrómicos del neurodesarrollo; y el modelo define un proceso basado en la detección, diagnóstico, manejo terapéutico y seguimiento.