Catalunya incorpora a 551 administrativos de la AGE para reforzar servicios públicos "esenciales"

Archivo - Entrada de la Delegación del Gobierno en Catalunya, a 23 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya incorpora a 551 efectivos de la Administración General del Estado, de entre los 5.400 que constan en la resolución de nombramiento publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de reforzar los servicios públicos "esenciales", informa la Delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado.

Concretamente, 373 en la provincia de Barcelona, 77 en Girona, 59 en Tarragona y 42 en Lleida, y sus funciones serán principalmente los servicios de gestión de los expedientes de extranjería, de la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el SEPE y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta oferta ha priorizado destinar los nuevos administrativos a comunidades autónomas deficitarias, como Catalunya para dar respuesta a "las necesidades más críticas de incorporación".

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha considerado una "excelente noticia" para fortalecer los servicios públicos en Catalunya, y ha augurado que permitirá una administración más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía, en sus palabras.

"Este refuerzo será especialmente perceptible en las oficinas que gestionan trámites cotidianos de miles de personas cada día", ha dicho, y ha destacado la apuesta del Gobierno por fortalecer los servicios públicos en todo España.