Catalunya invierte 1 millón de euros para terminar las obras del nuevo Museu de Guissona (Lleida)

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado conceder al Ayuntamiento de Guissona (Lleida) una subvención directa de 1 millón de euros para que ejecute la segunda fase de las obras del nuevo Museu de Guissona hasta 2028.

En un comunicado este martes tras la reunión del Consell Executiu, el Ejecutivo catalán ha explicado que el proyecto permitirá ampliar y modernizar el equipamiento vinculado al yacimiento romano de lesso y reforzar las funciones expositivas, educativas y de investigación.

Ha añadido que el objetivo final es "dar continuidad a un proyecto estratégico de preservación, investigación y difusión del patrimonio de Guissona".