Catalunya levanta restricciones de movilidad en 5 comarcas por la mejora de la previsión de lluvia

Rueda de prensa de Segalà y Solé - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha levantado las restricciones de movilidad y ha reactivado la actividad sanitaria no urgente en el Baix Penedès, (Tarragona), Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental (Barcelona), comarcas que tenían un aviso rojo por lluvias intensas este miércoles y en las que finalmente no han sido tan intensas como indicaban los modelos meteorológicos.

Lo han anunciado la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, y el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, en rueda de prensa tras la valoración del comité técnico sobre el episodio de lluvias previsto para este miércoles.

Solé ha añadido que en los próximos minutos se enviará un Es-Alert a la ciudadanía de estas 5 comarcas para avisar de la suspensión de estas restricciones, si bien todas (en las que se incluía la suspensión de la actividad escolar) finalizarán a las 17 horas tal y como estaba previsto.

Segalà ha explicado que las tormentas se han acabado moviendo de una forma más rápida respecto a lo que indicaban los modelos, por lo que las lluvias torrenciales que se preveían este martes por la tarde no se han producido con tanta intensidad en estas cinco comarcas.

No obstante, sí que se han producido lluvias intensas en otros puntos del territorio catalán, especialmente en la Catalunya Central y Prepirineo, donde se han registrado 61,2 l/m2 en el Berguedà (Barcelona), 43 l/m2 en Sant Joan de les Abadesses y 32,7 Olot (Girona).

Los Bombers de la Generalitat han trabajado en unos 50 avisos repartidos por diversas comarcas, aunque ninguno de gravedad, y el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 12.00 horas 214 llamadas por 197 incidentes relacionados con el episodio.

ENVÍO DE ALERTAS

Sobre por qué no se han enviado alertas en estos puntos donde la lluvia ha sido más intensa, Segalà ha respondido que "no se reunían las condiciones" como las que habia cerca de la costa, donde los modelos indicaban tormentas fuertes.

Respecto a la percepción de la ciudadanía sobre dichas alertas, Solé ha afirmado que a menudo "se les pide" por qué no han avisado más y no por qué se ha realizado un aviso, si bien ha indicado que no por ello se opta por lanzar estos mensajes, que están sujetos a criterios técnicos, ha dicho Solé.

EL EPISODIO REMITIRÁ POR LA TARDE Y NOCHE

Segalà ha avanzado que se prevé que el episodio remita a partir de la tarde y noche, cuando las precipitaciones irán desapareciendo hacia el mar.

No obstante, ha advertido que sigue activo el aviso de 40 l/m2 en 30 minutos (4 sobre 6) y que pueden producirse tormentas en cualquier punto de Catalunya, por lo que Solé ha llamado a seguir teniendo precaución ante la posibilidad de chubascos.