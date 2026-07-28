Catalunya mantiene activa la alerta del plan Infocat por el elevado riesgo de incendio

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activa este martes la alerta del plan Infocat ante el elevado riesgo de incendio forestal provocado por el inicio de un nuevo episodio de calor que empezará este miércoles y que, según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), podría alargarse como mínimo hasta el 5 de agosto.

El SMC ha emitido un aviso de calor intenso para este miércoles y jueves en las comarcas del noroeste, el Prepirineo oriental y Ponent (Lleida), informa Protecció Civil en un comunicado.

Por la otra parte, hay 43 municipios catalanes que mantienen activo el nivel 4 del Pla Alfa y tres espacios naturales mantienen cerrados sus accesos: Montmell-Marmellar, Prades y Montsant (Tarragona).