Catalunya mantiene la alerta por viento fuerte este miércoles en Pirineu y L'Empordà (Girona)

Alerta del Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del plan Ventcat por la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de fuertes vientos que este martes han afectado a comarcas del sur, pero que este miércoles se desplazarán al Pirineu, Prepirineu y L'Empordà (Girona).

Algunos de los registros más altos han sido los 103,7 km/h en Mas de Barberans (Lleida), 102,7 en el Perelló y 90,4 en Miami Platja (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicado este martes.

De cara a las próximas horas, en la zona norte de Catalunya las rachas más fuertes de viento se producirán en las cotas más altas y especialmente entre las 12 y 19 horas, y también es probable que haya ventisca, así como olas de más de 2,5 metros en la costa gerundense.