Catalunya mantiene el seguimiento preventivo de contactos del caso importado de hantavirus Andes

Foto de archivo - Fachada principal del Hospital Clínic de Barcelona - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Salut Pública mantienen activados los protocolos de vigilancia y seguimiento epidemiológico a raíz de la notificación de un caso importado de infección por hantavirus Andes en un viajero procedente de Argentina.

Según informa la Conselleria de Salud de la Generalitat, el caso principal se encuentra "totalmente recuperado y no presenta capacidad de infección" y sus contactos estrechos están localizados y bajo seguimiento preventivo.

El paciente es un hombre joven que viajó desde Buenos Aires con escalas en Santiago de Chile y Madrid antes de llegar a Francia, y presentó sintomatología durante su estancia en territorio francés; actualmente, se encuentra en Galicia "totalmente asintomático desde el pasado 28 de julio".

Las últimas pruebas analíticas de PCR realizadas el 7 de agosto han dado resultado negativo, "confirmando que la enfermedad está resuelta y que ya no tiene capacidad de transmitir el virus".

En Catalunya se han identificado 3 contactos estrechos procedentes de vuelos internacionales: 2 en Barcelona (asintomáticos) y 1 en Badalona (con síntomas pseudogripales previos al contacto).

Según informa el Departament, se actuará "según el protocolo establecido", que prevé que en caso de resultado negativo se mantendrá la cuarentena domiciliaria, y en caso de confirmación se procederá al ingreso en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Clínic de Barcelona.