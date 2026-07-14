Catalunya moviliza 78 millones en innovación y aumenta un 30% las ayudas para empresas este año

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes en el Consell Executiu la Estrategia de innovación empresarial de Catalunya 2026-30, que prevé un paquete de ayudas a la innovación de 78 millones de euros este 2026 y se traduce en un aumento del 30% a las ayudas para las empresas.

Este plan, liderado por Acció (la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria de Empresa y Trabajo), permitirá movilizar unos 300 millones de inversión por parte de las empresas, con un efecto multiplicador de 3,7, a través de 8 ejes estratégicos y 33 actuaciones en ámbitos como la iniciación y sistematización de la innovación, acceso al talento cualificado, y la creación de un modelo único de ayudas.

Además, el Govern se fija con esta estrategia el objetivo de llegar al 2% del PIB de gasto empresarial en I+D, superar las 12.000 empresas innovadoras, las 3.000 startups (con un 25% de deep tech) y los 250 tech hubs de multinacionales tecnológicas en 2030 en Catalunya, entre otras cosas.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha valorado en un encuentro con la prensa que el Govern no desplegaba una estrategia como esta desde 2008 y ha destacado la importancia de activar y potenciar una innovación "muy necesaria" en el mundo de la empresa.

Asimismo, Sàmper ha dicho que los informes Draghi y Letta evidencian que "Europa se ha dormido precisamente por no innovar", por lo que ha asegurado que es indispensable bajar el concepto de innovación a la empresa y, así, reducir la brecha con las potencias chinas y americanas.

Según él, Catalunya y Europa están pasando un buen momento en números generales y es precisamente cuando la economía funciona bien el momento en el que se debe remar para que funcione aun mejor: "Lo que tenemos que hacer es no quedarnos atrás".

INVERSIÓN ESTABLE

El objetivo de la estrategia en cuanto a inversión, que este 2026 cuenta con una cuarta parte proveniente de fondos europeos, es mantener una línea de ayudas en I+D+IT, que entre otras cosas subvencionará experimentación tecnológica, estable hasta 2030, según fuentes de Acció.

De hecho, la próxima semana se publicará la primera convocatoria de este paquete de ayudas, por un valor agregado de 17 millones de euros.

La estrategia también pone el foco en la soberanía tecnológica, la transformación digital y verde, la recalificación de los trabajadores para impulsar el talento en nuevas tecnologías, y en el ámbito de la defensa o tecnología dual como eje transversal.