Catalunya está "muy interesada" en integrarse en el billete único anunciado por el Gobierno

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que están interesados en "explorar en los próximos meses" la integración del billete único de transportes con una tarifa plana anunciado el lunes por el Gobierno, y al que las comunidades autónomas podrían integrar sus servicios.

"Catalunya está muy interesada en aplicar estas tarifas planas", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, y ha señalado que las compensaciones que el ministerio de Transportes traslade a las comunidades autónomas facilitará mucho esta integración, en sus palabras.

La consellera no ha concretado cuándo ni de qué forma harían esta integración, pero que será el trabajo de los próximos meses, hasta junio o julio, en que se determine exactamente la forma de hacerlo.

Ha sostenido que la propuesta del Gobierno va "en la buena dirección", que permite la sostenibilidad económica del sistema de transporte público, y que beneficiará la movilidad recurrente para clases trabajadoras.

BONIFICACIONES PARA 2026

Se ha referido también al acuerdo con los Comuns para mantener las bonificaciones del 50% para la T-Jove y la T-Usual para 2026, celebrando que se haya alcanzado el mismo: "Hemos llegado a un buen acuerdo. Lo valoramos muy positivamente porque permite mantener las bonificaciones a la vez que actualizar las tarifas y, además, con criterios de equilibrio territorial".

Respecto al impacto en las cuentas públicas de seguir manteniendo las bonificaciones, ha afirmado que tienen un impacto económico anual de 250 millones de euros, 117 de los cuales a repartir entre la Generalitat (51%), el Ayuntamiento de Barcelona (25%), y la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (24%).

AUMENTO DEL 3,5%

Ha detallado que, en paralelo a mantener las bonificaciones, aumentarán las tarifas, de media, en un 3,5%, pero que lo harán de forma diferente en las distintas coronas tarifarias, siendo menor el incremento en las más alejadas del Área Metropolitana de Barcelona.

El incremento del 3,5%, ha dicho, es superior al aumento del IPC, cosa que "contribuye a la sostenibilidad del sistema".