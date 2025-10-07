Catalunya ofrecerá 500 actividades gratuitas en las Jornadas Europeas de Patrimonio

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya celebrará las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) del 10 al 12 de octubre de este año y ofrecerá 500 actividades gratuitas, según ha informado este martes la Generalitat en un comunicado.

Durante tres días, se harán visitas guiadas y teatralizadas, talleres, conferencias y conciertos, entre otros.

Las organizarán ayuntamientos, entidades y agrupaciones culturales de ámbito local, y el objetivo es "acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural".

Las actividades estarán repartidas por 202 municipios catalanes, lo que para la Generalitat es "una gran oportunidad" para conocer diferentes monumentos, conjuntos históricos, museos y yacimientos.

Son unas jornadas que la Conselleria de Cultura impulsa desde 1991 con la colaboración de la Federació de Municipis Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Associació de Micropobles de Catalunya, Institut Ramon Muntaner y la Associació Capital de la Cultura Catalana.