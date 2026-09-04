Catalunya plantea enviar Es-Alert tras fuertes episodios de lluvias para informar de sus efectos

Rueda de prensa de Parlon y Solé - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat se plantea la posibilidad de enviar los mensajes Es-Alert a la ciudadanía durante episodios de lluvias torrenciales que no se haya podido detectar por su imprevisibilidad, así como cuando hayan finalizado para avisar a la población de los efectos y daños sobre el territorio que hayan podido producirse.

Lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, acompañada de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y de diversos representantes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Solé ha detallado que el envío de este tipo de avisos "no será sistemático", por lo que será necesario valorar factores como el número de llamadas al 112, la simultaneidad de avisos por parte de los cuerpos de emergencia o el nivel de acumulación de agua que se haya podido producir en las calles.

Parlon y Solé han precisado que de cara a este otoño esperan contar con toda la información de predicción, pero el cambio climático puede conllevar situaciones "sobrevenidas" de las que no se tenía información suficiente.

Por ello, Solé ha advertido de la posibilidad de que la alerta llegue cuando esté finalizando el episodio: "Son situaciones rápidas".

Uno de los ejemplos mencionados por Solé ha sido el fenómeno de lluvias intensas del pasado 24 de agosto en Tarragona, un episodio que fue "corto" pero intenso sobre el que no se tenía la información necesaria e inmediata para enviar un Es-Alert.

CANALES MÁS ALLÁ DE LAS ALERTAS

También ha explicado que actualmente no cuentan otro tipo de herramientas de avisos que no sean los Es-Alert y ha recordado que hay canales de información que van más allá de este sistema: "Que la gente no espere siempre recibir una alerta".

La consellera también ha recordado que "no se puede abusar de un mecanismo invasivo" como este, ya que puede generar derivadas en la ciudadanía que pueden comportar que se relajen y lo reciban como un aviso más.

NUEVA CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR

El Departamento ha impulsado la campaña 'Amb les pluges, tot pot canviar de cop' con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la imprevisibilidad que pueden conllevar ciertos fenómenos meteorológicos vinculados a las lluvias, especialmente durante la estación de otoño.

La campaña ejemplifica situaciones en las que la ciudadanía puede "abusar de confianza" durante lluvias intensas, como ir a buscar el coche al párking o salir a la calle, y llama a aplicar los consejos de autoprotección para evitar riesgos.