Catalunya pone en marcha un nuevo protocolo contra los efectos del calor en el trabajo

Fotografía de familia tras la firma del nuevo protocolo contra los efectos del calor en el trabajo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha impulsado un nuevo protocolo para prevenir y actuar contra los efectos del calor en el trabajo, ante el incremento de los episodios de altas temperaturas por el cambio climático.

Lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, este lunes en Barcelona, en un acto que ha contado con la participación de la directora general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, Núria Gilgado, y representantes de todas las organizaciones y entidades que han participado en la creación del texto y que lo han rubricado.

Sàmper ha destacado el protocolo como respuesta a un fenómeno que "ha venido para quedarse" y ha puesto en valor el trabajo de todas las entidades para ponerse de acuerdo cuando el objetivo es claro y en beneficio de las personas.

Además del departamento de Trabajo, también han suscrito el acuerdo las consellerias de Salud y la de Presidencia, la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, las 4 diputaciones --Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona--, CC.OO. y UGT de Catalunya y Foment del Treball y Pimec.

PREVENCIÓN EN ORIGEN

El protocolo se basa en 10 puntos clave y cuenta con un enfoque preventivo e integral, ha detallado Gilgado, que sitúa el calor como un riesgo laboral estructural que debe gestionarse de forma sistemática, "y no improvisada".

Prioriza así aquellas medidas que reduzcan la exposición al calor "en origen", con el ajuste de los horarios, rotaciones y el uso de vestimenta transpirable y adaptada: "No se me ocurre pensar que un jardinero pueda trabajar a la 1 del mediodía a 35 grados", ha ejemplificado Sàmper.

FORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Otros de los puntos clave del protocolo son la formación de los trabajadores y empresas, activación de servicios sanitarios, la presencia de personas con conocimiento en primeros auxilios, ajustar las medidas al tipo de actividad y territorio y el establecimiento de roles y responsabilidades.

Se creará, además, una comisión de seguimiento de estas actuaciones y del protocolo para "detectar las dificultades de la implantación" del texto, ha detallado Gilgado.

"Es un texto completo, operativo, adaptable y da respuesta a toda la diversidad de nuestro tejido productivo", ha añadido la directora de Seguridad y Salud Laboral.

INFRACCIONES Y ACTUACIONES

También se han compartido las cifras de la campaña de Inspección del Trabajo de Catalunya respecto a los riesgos asociados al calor en 2025, cuando se llevaron a cabo 662 actuaciones, un 38,8% más que el año anterior.

Además, durante el mismo periodo se detectaron 124 infracciones, un 14,8% más; se realizaron 387 requerimientos a empresas, un 40,7% más, y se enviaron 20.400 cartas a empresas para informar sobre la normativa.

Este año, la campaña ha comenzado en marzo, y constará de dos fases: una primera en la que se comprobará que 123 empresas, principalmente de los sectores de la agricultura y la construcción, disponen de protocolos contra el calor, y una segunda, con actuaciones en base a las denuncias recibidas.